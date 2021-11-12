Киев заявил, что РФ может стремиться к продвижению на территорию Украины

Киев надеется, что США будут готовы принять меры в случае неудачи нынешней политики в отношении "Северного потока 2"

Фото: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото Фото: Robert Ghement/EPA/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия, возможно, стремится "продвинуться дальше" в Украину, заявил он в интервью ABC News.

По его словам, на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника, что может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию, приводит слова Кулебы телеканал.

"Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность", - заявил министр иностранных дел Украины.

"Мы крайне обеспокоены. (...) Когда вы живете рядом с Россией в течение семи лет в условиях вооруженного конфликта, вы как бы учитесь беспокоиться. К этому привыкаешь", - отметил Кулеба.

По его мнению, если РФ решит осуществить вторжение на Украину, то сможет сделать это очень быстро.

"И наша цель - сделать все, все возможное, чтобы помешать России принять это решение", - сказал он.

Говоря об итогах проведенных встреч в США, Кулеба отметил, что американские власти показали, что готовы не только говорить, но и действовать, "чтобы сдерживать Россию". Глава МИД Украины отметил, что при администрации Дональда Трампа в отношениях двух стран была некоторая турбулентность. С приходом на пост президента США Джо Байдена связи были восстановлены. Тем не менее, Кулеба добавил, что разногласия все же остаются, в частности по газопроводу "Северный поток 2".

"У нас есть разногласия в том, как можно избежать или предотвратить негативные последствия реализации этого проекта", - сказал Кулеба.

"Мы определенно хотим, чтобы Соединенные Штаты оставались бдительными и готовыми принять меры, если нынешняя политика (в отношении "Северного потока" 2 - ИФ) потерпит неудачу", - заключил он.

Кулеба на этой неделе посетил Вашингтон. В ходе визита он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения. Вместе с тем, как сообщило накануне агентство Bloomberg, "США вместе с союзниками по Европейскому союзу поднимают тревогу по поводу того, что Россия, возможно, взвешивает потенциальное вторжение на Украину, поскольку между Москвой и блоком обостряется напряженность из-за мигрантов и поставок энергоносителей". Оно пишет, что "Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, официальные лица США проинформировали коллег из ЕС о своих опасениях по поводу возможной военной операции, по словам многих источников, знакомых с этим вопросом". Считается, что оценки основаны на информации, которой США еще не поделились с европейскими правительствами, что должно произойти до того, как будет принято какое-либо решение о коллективном ответе, отмечают они, говорится в сообщении.