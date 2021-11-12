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Роскомнадзор составил протоколы на Романа Баданина и Петра Верзилова

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) составил протоколы о нарушении порядка деятельности СМИ-иноагента в отношении бывшего главного редактора "Проекта" (нежелательная в РФ организация) Романа Баданина (признан в РФ СМИ-иноагентом) и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова ("Медиазона и Верзилов признаны в РФ СМИ-иноагентами).

"Судебное рассмотрение по протоколу в отношении Верзилова по ст. 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента) состоится 6 декабря в 10:00", - сообщили "Интерфаксу" в Головинском суде Москвы.

В Чертановском суде Москвы, согласно картотеке, зарегистрирован материал в отношении Баданина по аналогичной статье. Однако заседание пока не назначено.

Американская неправительственная организация Project Media, Inc. ("Проект Медиа") была признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ 15 июля. В тот же день Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов главного редактора "Проекта" Романа Баданина и четырех сотрудников издания - Ольгу Чуракову, Петра Маняхина, Марию Железнову и Юлию Лукьянову, а 23 июля - заместителя главного редактора "Проекта" Михаила Рубина и журналистку Софью Гройсман.

16 июля НПО "Проект Медиа" заявила о своей ликвидации.

В конце сентября Минюст включил в реестр иноагентов журналистов "Медиазоны", включая ее основателя Верзилова.

8 ноября впервые за аналогичное правонарушение был оштрафован Хорошевским судом Москвы на 10 тысяч рублей правозащитник Лев Пономарев (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Роскомнадзор Роман Баданин Петр Верзилов

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