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Основатель "Российской ЛГБТ-сети" Кочетков попал в реестр СМИ-иноагентов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Минюст сообщил, что включил в реестр СМИ-иностранных агентов одного из основателей "Российской ЛГБТ-сети" Игоря Кочеткова.

Игорь Кочетков - российский общественный деятель, правозащитник, публицист, ЛГБТ-активист, один из основателей "Российской ЛГБТ-сети".

Это движение 8 ноября было включено в реестр Минюста незарегистрированных объединений-иноагентов. Сеть собиралась обжаловать это решение, подчеркивая, что не занимается политикой, а оказывает правовую и психологическую помощь людям.

Минюст ЛГБТ-Сеть Игорь Кочетк4ов

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