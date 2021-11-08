Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента

Правозащитник Лев Пономарев Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы назначил правозащитнику Льву Пономареву (признан в РФ иностранным агентом) административный штраф в размере 10 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" в соцсетях.

"Пономарев признан виновным по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента), ему назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

28 декабря 2020 года Минюст России включил первые пять физических лиц, в том числе Пономарева, в реестр СМИ-иноагентов. Кроме него, в этот реестр были включены Дарья Апахончич, Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая.

В конце декабря 2020 года Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физлиц и общественные объединения без образования юрлица, которые занимаются политикой в РФ и получают зарубежное финансирование. 7 марта общественное объединение "За права человека", которое возглавлял Пономарев, было ликвидировано в связи с внесением Пономарева в реестр СМИ-иноагентов.

Такое решение принято, в частности, из-за недавнего вступления поправок в законодательство о некоммерческих организациях и общественных объединениях, предполагающих необходимость регистрировать как иностранных агентов даже незарегистрированные общественные объединения, и вводящих ответственность даже для рядовых их участников. Первым пополнившим новый соответствующий реестр таких организаций-иноагентов Минюста 18 августа стало незарегистрированное движение в защиту прав избирателей "Голос".

Движение "За права человека", созданное 20 ноября 1997 года, было признано Минюстом РФ в 2014 году НКО-иностранным агентом, после чего стало действовать без образования юридического лица.