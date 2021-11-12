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РКН составил протокол в отношении Megogo из-за мата в фильме "Никто не знает про секс"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор составил в отношении онлайн-кинотеатра Megogo протокол, который грозит аудиовизуальному сервису штрафом до 1 млн руб. за несвоевременное удаление нецензурной брани в комедии "Никто не знает про секс".

В отношении сервиса составлен протокол по ч. 1 ст. 19.7.10-2 КоАП, в соответствии с действующими с мая 2017 года поправками, запрещающими распространение мата в аудиовизуальных сервисах (АВС), отметили в РКН.

Там напомнили, что по закону о защите информации (№ 149-ФЗ) владелец АВС обязан, в частности, не допускать распространение материалов, содержащих нецензурную брань.

Днем ранее о претензиях Роскомнадзора к Megogo сообщили "Ведомости". По сведениям газеты, кроме неудаленного мата и эксплуатации темы секса в фильме регулятору не понравилось, что у фильма возрастная маркировка "16+", хотя такой контент должен сопровождаться знаком "18+". Как сказал "Ведомостям" гендиректор Megogo Виктор Чеканов, сервис увеличил возрастную маркировку и "запикал" нецензурную брань, исполнив все требования РКН, и в компании не понимают, с чем могут быть связаны новые претензии. Газета отмечала, что если компанию оштрафуют, это будет первый штраф за мат для онлайн-кинотеатров.

Сейчас в реестре владельцев аудиовизуальных сервисов уже 25 онлайн-кинотеатров. 10 ноября стало известно, что РКН намерен включить в него Netflix, о чем ранее просили отечественные представители отрасли.

Всего в 2021 году РКН направил владельцам АВС 39 требований устранить выявленные нарушения российских законов и пять компаний привлек к административной ответственности за отсутствие социальной рекламы о вреде табака при демонстрации художественных фильмов.

Megogo Роскомнадзор Виктор Чеканов

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