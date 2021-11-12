Правительство поддержало законопроект об ограничении рекламы детских смесей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство направило в Госдуму положительный отзыв на депутатский законопроект, который запрещает распространение в РФ информации об адаптивных молочных детских смесях, за исключением медицинских выставок и специализированных изданий.

Законопроект (№685240-7) был внесен в парламент еще в 2019 г. и с тех пор дорабатывался авторами: группой сенаторов и депутатов.

Согласно последней версии документа, опубликованного в электронной базе данных парламента, в РФ предлагается запретить распространение информации об адаптивных молочных смесях (предлагаемых в качестве заменителей женского молока, предназначенных для вскармливания детей в возрасте от 0 до 12 месяцев жизни) любым способом, в любой форме, в том числе с использованием демонстрации товара, продаж ниже себестоимости и в виде нагрузки при покупке иных товаров, с использованием бонусных товаров, а также путем раздачи образцов.

Исключение – распространение информации в местах проведения медицинских выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, а также в предназначенных для медицинских работников специализированных печатных изданиях.

"Предложенная законопроектом мера направлена на снижение риска отказа от грудного вскармливания детей в возрасте до 12 месяцев жизни в пользу адаптивных молочных смесей и, соответственно, на предупреждение возникновения и развития заболеваний у детей", - говорится в отзыве правительства, которое поддерживает законопроект, но предлагает авторам ограничиться установлением особых условий распространения рекламы детских смесей.

Комитет Госдумы по экономической политике законопроект поддержал. "Вместе с тем, в пояснительной записке к законопроекту не было представлено статистической информации, подтверждающей взаимосвязь между рекламой адаптивных молочных смесей и ее негативным влиянием на женщин с детьми", - отметил комитет.

Комитет также считает избыточным предложение о полном запрете рекламы адаптивных молочных смесей, так как такие товары не относятся к товарам, ограниченным в обороте, не являются лицензируемой продукцией и не являются лекарственными препаратами и предлагает ко второму чтению рассмотреть только вопрос об ограничении распространения рекламы.