Разрешение на ввоз сыворотки для детского питания из санкционных стран продлят

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Правительство продлит на 2022 год разрешение на ввоз деминерализованной сыворотки для детского питания из стран, на которые распространяется российское продуктовое эмбарго. Проект такого постановления, подготовленный Минэкономразвития, выложили на портале проектов нормативных актов.

Решение продлить разрешение на год 2 ноября приняла подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле, говорится в пояснительной записке к документу.

Речь идет о молочной деминерализованной сухой сыворотке с уровнем деминерализации 90% (из кода 0404 ТН ВЭД ЕАЭС), которую используют для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока), а также для промышленных испытаний и наладки оборудования по выпуску данной продукции, странами происхождения которой являются США, ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Великобритания.

В 2021 году правительство разрешило ввезти 2000 тонн этой сыворотки с 9 марта по 31 декабря.

В России такую сыворотку выпускает "Агрокомплекс имени Н.И.Ткачева" в количестве 2400 тонн в год, но этого не хватает, считают в российском Минсельхозе. Кроме того, основной объем выпускаемой в России сыворотки имеет уровень деминерализации 50-70%. Она используется в пищевой промышленности, но не отвечает нормативным требованиям для использования в производстве продуктов детского питания, "поскольку в готовой продукции существенно превышено общее содержание минеральных веществ и показателей по каждому отдельному минеральному элементу (натрий, калий, кальций и другие) от нормируемых в технических регламентах Евразийского экономического союза значений".

Производителями сыворотки со степенью деминерализации 90% являются в основном страны - изготовители сыров: Франция, Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Аргентина, Белоруссия и Новая Зеландия.