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Проблема с доставкой грузов на Камчатку из портов Приморья будет решена до конца ноября

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал до конца ноября решить проблему с доставкой грузов на Камчатку морем из Владивостока. По его словам, проблема уже решается.

"Жизнеобеспечивающих грузов, застрявших во Владивостоке, нет. На данный момент все поставки ритмичные. Остаются некоторые сложности со строительными материалами и цементом, но до конца ноября они тоже будут решены", - сказал глава региона.

Он отметил, что в Приморье выделены достаточные причальные мощности, чтобы все грузы отправлялись на Камчатку без задержек.

10 ноября глава Минтранса Виталий Савельев сообщил президенту Владимиру Путину, что нарекания вызывает работа стивидорных компаний в портах приемки грузов Камчатки, Магадана и Сахалина, которые не обеспечивают оперативную обработку поступающих грузов. В морских портах Приморского края под перевозки каботажного груза выделены отдельные причалы, складские площадки и грузовые средства.

По расчетам Минтранса, при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы все социально значимые грузы будут вывезены до конца ноября.

"К середине декабря мы планируем выйти на нормы хранения грузов на морских терминалах, не превышающие объём нормальной судовой партии, примерно 2200 контейнеров - сейчас у нас в три раза больше их - и нормализовать ситуацию в портах Дальнего Востока", - сказал Савельев.

Камчатка Владимир Солодов Виталий Савельев Минтранс Приморье Владивосток

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