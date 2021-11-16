Трутнев отметил влияние непогоды на доставку грузов из портов Приморья

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Ситуацию с доставкой грузов из портов Приморья в регионы Дальнего Востока усугубила непогода, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он сказал это на совещании о нормализации перевозок грузов морским путем и через пункты пропуска.

Он напомнил, что в регионе уже две недели этой проблемой занимается созданная Минтрансом рабочая группа во главе с заместителем министра транспорта Александром Пошиваем.

"Некоторые изменения ситуации были. Прежде всего, были приоритизированы грузы, которые имеют наиболее важное значение для населения, значительная часть их отправлена. Но погодные условия снова ухудшили ситуацию. И сегодня мы практически находимся в той же точке, в которой рабочая группа и начинала работу", - сказал чиновник.

Участники совещания должны выработать комплекс мер, который нормализует ситуацию и позволит не повторять ее в будущем, добавил Трутнев.

Он отметил, что для многих территорий Дальнего Востока морской транспорт является по сути безальтернативным, от него зависит снабжение населения продовольствием, товарами первой необходимости, снабжение строек оборудованием и стройматериалами, развитие экономики. Ситуацию в портах он назвал непростой.

"Сегодня в портах находится более 5800 контейнеров при норме накопления 2200. Значительная часть находится в сухих портах, за пределами территорий порта. Это уже вызвало значительное осложнение на территории Чукотки, Магадана, Сахалина, Камчатки", - сказал Трутнев.

Раньше полпред говорил, что Минтранс должен внимательнее отслеживать ситуацию с грузами в портах Приморского края, чтобы случаи со скоплением контейнеров не повторялись. По его словам, когда он поручил разобраться с ситуацией, в портах региона скопилось более 5300 контейнеров. "До 30-го ноября мы должны выйти на плановые, регулярные остатки. Норма накопления в этих портах 2200 контейнеров. Вот на эту цифру мы должны выйти до конца месяца", - потребовал он.

Во вторник Трутнев также осмотрел погрузочно-разгрузочные мощности во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП, входит в группу FESCO) и Владивостокском морском рыбном порту. Он поручил федеральному Минтрансу разработать транспортную модель потоков грузов в ДФО с целью контроля сроков их доставки, сообщила пресс-служба полпредства в Дальневосточном федеральном округе.

"Регионы должны получать грузы вовремя. Люди не должны оставаться без продуктов, а строительные компании без строительных материалов", - заявил полпред через пресс-службу.

По данным Минтранса, сейчас в морских портах Приморья находится 5835 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) и 4446 тонн генеральных грузов. С 1 по 14 ноября в порты прибыло 7816 TEU и 4974 тонны генеральных грузов, и 23-мя рейсами было вывезено 7314 TEU и 6055 тонн генеральных грузов.

С 15 по 30 ноября планируется загрузка и отход 29 судов, которые вывезут 11 480 TEU и 2904 тонны генеральных грузов. Таким образом, прогнозируемый остаток контейнеров на конец ноября составит 2255 TEU и 2230 тонн генеральных грузов, отмечается в сообщении.

Президент FESCO Аркадий Коростелев во время посещения ВМТП сообщил, что в настоящее время на каботажные направления выделены дополнительные суда.

"Мы (FESCO - ИФ) понимаем всю социальную значимость каботажных перевозок на Камчатку, Сахалин, Магадан и Чукотку, поэтому готовы брать на себя дополнительные обязательства для стабилизации ситуации. Мы приняли решение о выделении трех дополнительных судов, которые будут работать на наших каботажных линиях. Рассчитываем, что все эти мероприятия позволят нормализовать ситуацию с вывозом каботажных грузов к концу ноября 2021 года. Затем перевозки будут осуществляться в штатном режиме", - сказал Коростелев, слова которого приводятся в сообщении.