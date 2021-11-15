Бортников останется во главе ФСБ по достижении 70-летнего возраста

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Александр Бортников, которому 15 ноября исполнилось 70 лет, продолжает работать во главе ФСБ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, будет ли ему продлен срок пребывания на госслужбе.

"Не могу точно ответить по сроку. Это мне нужно уточнить. Но Бортников продолжает работать", - сказал Песков.

Бортников стал директором ФСБ 12 мая 2008 года.

Зимой 2021 года президент Владимир Путин внес в Госдуму закон, по которому назначаемые им федеральные чиновники смогут работать на своем посту без возрастного ограничения в 70 лет. По закону, предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет, для руководителей высшей группы его можно продлить на пять лет – до 70 лет. Принятый весной законопроект сделал исключение для ряда должностных лиц.