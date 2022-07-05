Путин продлил на год сроки службы статс-секретарей МВД и Минюста

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин распорядился продлить срок госслужбы службы статс-секретарям, заместителям руководителей МВД Игорю Зубову и Минюста - Андрею Логинову. Такой документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Зубову срок службы продлен до 22 июля 2023 года, Логинову - до 1 июля 2023 года.

Этим же документом Путин продлил срок службы начальнику департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД России Валерию Майданову до 15 августа 2023 года.