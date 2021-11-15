Мишустин отметил, что заболеваемость COVID идет на спад в ряде регионов РФ

Но в целом по стране ситуация остается тяжелой

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом идет на спад в ряде регионов, но в целом ситуация остается тяжелой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Ситуация остается напряженной", - сказал Мишустин в понедельник в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад. Там их удалось сбить, в том числе, благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней. В других российских субъектах по-прежнему много заболевших", - добавил он.

По словам премьера, большая часть людей, которые переносят болезнь в тяжелой форме, не проходили вакцинацию.

"Разумеется, всем заболевшим и дальше будет предоставляться медицинская помощь. Федеральный центр оказывает максимальную поддержку региональным системам здравоохранения, чтобы они могли справляться с высокой нагрузкой", - заметил премьер-министр.

"Это касается, в том числе, предоставления средств на закупку лекарств как для пациентов в больницах, так и для проходящих лечение дома под наблюдением врачей", - сказал Мишустин.