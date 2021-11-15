Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мишустин отметил, что заболеваемость COVID идет на спад в ряде регионов РФ

Но в целом по стране ситуация остается тяжелой

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом идет на спад в ряде регионов, но в целом ситуация остается тяжелой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В РоссииВ России выявлено более 38,4 тыс. новых случаев COVID-19 за суткиВ России выявлено более 38,4 тыс. новых случаев COVID-19 за суткиЧитать подробнее

"По всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Ситуация остается напряженной", - сказал Мишустин в понедельник в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад. Там их удалось сбить, в том числе, благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней. В других российских субъектах по-прежнему много заболевших", - добавил он.

По словам премьера, большая часть людей, которые переносят болезнь в тяжелой форме, не проходили вакцинацию.

"Разумеется, всем заболевшим и дальше будет предоставляться медицинская помощь. Федеральный центр оказывает максимальную поддержку региональным системам здравоохранения, чтобы они могли справляться с высокой нагрузкой", - заметил премьер-министр.

"Это касается, в том числе, предоставления средств на закупку лекарств как для пациентов в больницах, так и для проходящих лечение дома под наблюдением врачей", - сказал Мишустин.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

12
В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-1910 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19
Михаил Мишустин Коронавирус

Новости по теме

Новости

Росстат представит первые данные по переписи населения в январе

Пандемия коронавируса

Бессимптомно переболевшим COVID с подтвержденным диагнозом выдадут QR-коды

Бессимптомно переболевшим COVID с подтвержденным диагнозом выдадут QR-коды
Пандемия коронавируса

Кремль счел назревшей необходимостью введение QR-кодов на федеральном уровне

Кремль счел назревшей необходимостью введение QR-кодов на федеральном уровне

Песков отметил, что с "Мемориалом" давно существуют проблемы в плане соблюдения законов

Песков отметил, что с "Мемориалом" давно существуют проблемы в плане соблюдения законов

МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны" Петра Верзилова

МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны" Петра Верзилова

ЦБ повторил сигнал о возможности скорого повышения ставки

Воспитанники расформированного курганского дома ребенка стали жертвами истязаний в детдоме

Воспитанники расформированного курганского дома ребенка стали жертвами истязаний в детдоме
Пандемия коронавируса

В России выявлено более 38,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявлено более 38,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Экипаж МКС обнаружил новое возможное место утечки воздуха в модуле "Звезда"

Суд в Екатеринбурге оправдал трех экс-полицейских по делу об изнасиловании

Суд в Екатеринбурге оправдал трех экс-полицейских по делу об изнасиловании
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });