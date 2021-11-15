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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 на 2%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - По итогам прошедшей недели Роспотребнадзор впервые заметил снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 2% после двух месяцев непрерывного роста, сообщила в президиуме координационного совета при правительстве глава ведомства Анна Попова.

"Мы говорили о том, что предыдущие две недели характеризовались ростом всего на 2%. И по итогам, по результатам всех тех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на 2%, это важно", - отметила она.

По ее данным, в девяти регионах заболеваемость снижается - от 2% в Архангельской области до 23% в Москве.

"В 43 субъектах мы сегодня уже не наблюдаем никакой динамики, нет роста, заболеваемость остановилась. Еще в 33 субъектах мы наблюдаем некоторый рост, этот рост незначительный. У нас только один субъект сегодня находится в фазе роста, имея превышение над российскими показателями - это Амурская область", - сообщила Попова.

В остальных регионах ситуация с COVID-19 стабилизировалась и число выявляемых случаев заражения снижается. Попова подчеркнула, что тенденция не коснулась пожилых: в возрастной группе старше 65 лет снижения заболеваемости нет. Поэтому она призвала как можно скорее привить пожилых.

На этом же заседании премьер-министр Михаил Мишустин оценил уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране в 49%.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев
Хроника 09 января 2020 года – 15 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин коронавирус Анна Попова Роспотребнадзор Москва Амурская область

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