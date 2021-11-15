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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Шины-убийцы раков-отшельников, как кошки находят хозяина по голосу, а также возможная причина потери обоняния при коронавирусе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Gunter Fischer/Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В потере запахов при COVID-19, возможно, виноваты совсем не поврежденные обонятельные нейроны, а поддерживающие клетки, которые их окружают. По мнению авторов работы, коронавирус не инфицирует клетки головного мозга.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Выброшенные в море шины оказались смертельно опасными для раков-отшельников. Они залезают внутрь шины и больше не могут оттуда выбраться. Находясь в плену, они погибают от голода или становятся жертвами каннибализма. Ученые заметили, что выбраться оттуда ракам-отшельникам мешает не только изогнутая форма, но и гладкая поверхность внутренней части шины, которая не дает зацепиться и взобраться наверх. Между тем значительное уменьшение численности особей может нанести ущерб прибрежной экосистеме.

- Археологи нашли в Швейцарии место сражения римлян и ретов, которое произошло более 2000 лет назад. Судя по находкам, римляне обстреляли позиции противников из пращей и катапульт, после чего предприняли атаку на позиции ретов. Археологам пока не удалось найти ни одного погребения. Известно, что в 15–13 годах до нашей эры римляне покорили ретов. Их территории не обладали большой экономической ценностью, но через них проходили удобные маршруты для вторжения в Италию с севера.

- Японские ученые выяснили, что кошки отслеживают местоположение хозяев по звукам их голоса – и очень удивляются, когда человек внезапно появляется в неожиданном месте. Между тем "телепортация" сородичей и неодушевленных предметов кошек не смущает.

- Динозавры жили на Аляске, в Антарктиде и во многих других холодных регионах. В этой статье N+1 рассказал, какие динозавры обитали в высоких широтах и как им там жилось.

N+1 дайджест

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