Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Кризис опыления", размножение калифорнийских кондоров без самцов и братская могила с жертвами битвы под Аустерлицем

Фото: Claudio Cavalensi/Getty Images

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские медики выяснили, что иммунитет после прививки от коронавируса надежнее защищает от заражения ковидом, чем иммунитет, приобретенный в результате болезни. Согласно данным исследователей, у людей, переболевших коронавирусом, в 5,49 раза больше вероятность сдать позитивный тест на коронавирусную инфекцию, чем у вакцинированных людей (речь идет о препаратах Pfizer и Moderna).

- Анализ распадов B-мезона указал на возможное пятое взаимодействие. Коллаборация LHCb подтвердила найденное ранее нарушение лептонной инвариантности в распадах B-мезонов. Лептонная инвариантность следует из Стандартной модели, поэтому обнаружение ее нарушения указывает на неполноту нашего понимания физики элементарных частиц.

- В журнале The Lancet опубликовали результаты I/II фазы клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт", содержащей первый компонент "Спутника V". Исследователи из центра Гамалеи включили в исследование 110 человек в возрасте от 18 до 59 лет. После однократного введения "Спутника Лайт" у них анализировали как уровень антител к спайк-белку коронавируса, так и ответ клеточного иммунитета.

- Самки калифорнийских кондоров принесли потомство без участия самцов. Как выяснилось, они появились на свет из неоплодотворенных яиц в результате партеногенеза. Оба партеногенетических кондора уже умерли, не оставив потомства. Один жил в дикой природе и испытывал проблемы с поиском пищи и общением с сородичами, а второй жил в неволе страдал от деформации позвоночника и не пытался ухаживать за самкой.

- При реконструкции подвала в чешском городе Брно нашли останки 12 человек. Дальнейшие исследования показали, что они принадлежали молодым мужчинам, погибшим после битвы под Аустерлицем. Вероятно, они лечились в одном из временных госпиталей рядом с обнаруженным погребением.

- Без пчел мы не сможем насладиться утренней чашкой кофе и купить новую пары джинсов. Сайт N+1 рассказал о так называемом кризисе опыления, кто в нем виноват и что нужно делать, чтобы его решить.

- Биография клеток HeLa похожа на супергеройский боевик: они убивали и спасали жизни, пробирались в секретные лаборатории и летали в космос. В этом материале рассказывается, как за 70 лет они изменили мир.