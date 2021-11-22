Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Второй вероятный случай подавления ВИЧ, чай и кофе против инсульта и деменции, а также трехнедельный человеческий эмбрион без зачатков нервной системы

Фото: John Lamparski/Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Медики сообщили о втором возможном случае полного избавления пациента от жизнеспособного ВИЧ в организме без пересадки костного мозга. У аргентинки, которая более восьми лет не принимала антиретровирусные препараты, ученые проанализировали большой объем лимфоцитов. Было найдено только семь дефектных провирусов, и они были неспособны реплицироваться. По мнению исследователей, оба пациента могли избавиться от ВИЧ из-за особенностей иммунного ответа T-киллеров, каких именно – еще предстоит выяснить.

- Всего пара чашек кофе или три чашки чая в день могут помочь избежать инсульта и деменции. Такую ассоциацию обнаружили китайские медики, когда проанализировали данные 365 тысяч человек. Врачи наблюдали за ними в течение почти 15 лет. Как было замечено, у людей, выпивающих 2–3 чашки кофе и 2–3 чашки чая в день, риск инсульта меньше на 32 процента, а риск деменции меньше на 28 процентов по сравнению с людьми, которые не пьют чай и кофе.

- 11-летняя девочка заразилась гонореей после купания в термах на итальянском курорте. Хотя гонококк чаще всего передается половым путем, им можно заразиться и в общей с больным ванной комнате. Бактериям, вызывающим это заболевание, для выживания нужна температура 25–39 градусов Цельсия, а кроме этого окружающая среда должна быть влажной. Температура воды в термальных источниках как раз приближена к температуре человеческого тела, и она слабокислая.

- В руки к британским и немецким ученым попал зародыш человека возрастом 16-19 дней. Они разобрали его на отдельные клетки, нашли много разных клеточных типов и проверили: никаких предшественников нейронов там нет. Судя по всему, специализация нервной системы на этой стадии еще не началась. Можно сделать вывод, что опасения по поводу того, что зародыш сможет что-то почувствовать, не подтвердились. До недавнего времени эксперименты с зародышами после 14-го дня развития были запрещены. Один из главных аргументов в пользу запрета было развитие нервной системы, а значит способность чувствовать боль.

- Современная наука – дело часто международное, и соавторы научных статей обмениваются друг с другом не только идеями. Сайт N+1 рассказал, какие посылки отправляют биологи коллегам и во что пакуют их содержимое.

- Недавно немецкие ученые предложили один способ разорвать "колесо локдаунов". В этой статье говорится о том, как выглядит их путь к нормальной жизни и можно ли применить его к российским реалиям.