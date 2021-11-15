Чиновники правительства Башкирии вошли в совет директоров БСК

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В совет директоров АО "Башкирская содовая компания" (БСК) вошли высокопоставленные чиновники администрации республики и федерального правительства; акционеры БСК избрали новый совет 9 ноября на внеочередном собрании, сообщила компания.

В совет БСК вошли замглавы федерального Минпромторга Михаил Иванов, заместитель руководителя Росимущества Алексей Павлов, заместитель начальника Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу Ренат Мухаметшин. От Башкирии в совет избраны глава региона Радий Хабиров, премьер-министр республики Андрей Назаров, первый вице-премьер Рустам Муратов, министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев, министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская, генеральный директор АО "Региональный фонд" (на 100% принадлежит Башкирии) Ильдар Магданов.

Кроме того, в состав совета вошли генеральный директор АО "Красноярский завод синтетического каучука" Евгений Кайль и бывший глава En+ Group Максим Соков.

Ранее в совет входили директор теперь уже бывшего филиала АО "БСК" "Башкирская химия" в Москве Ан Ен Док, президент АО "Ойкумена" Юрий Жданов, представители башкирского АО "Региональный фонд" (Магданов, заместители гендиректора Тимур Казыханов и Алексей Сазонов, начальник юридического отдела Михаил Ковалев), консультант ООО "Торговый дом "Башхим" Дмитрий Пяткин, председатель совета директоров швейцарской Belbek S.A. Альберт Харисов, генеральный директор ООО "Фрэндлэнд" Александр Чекалин, бывший государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота (возглавлял совет директоров БСК с 2018 года, досрочно покинул пост в апреле текущего года) и заместитель министра земельных и имущественных отношений Башкирии Ольга Иванова.

4 декабря 2020 года Арбитражный суд Башкирии по иску Генпрокуратуры передал государству акции БСК, которые принадлежали АО "Башкирская химия" (947 240 штук), АО "Региональный фонд" (634 174 штуки) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (4254 штуки). Позднее это решение поддержала апелляционная инстанция, а в июле текущего года Арбитражный суд Уральского округа в кассационном порядке признал эти решения судов правомерными.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии 2 сентября 2021 года получило в прямое собственное распоряжение 38,3% уставного капитала БСК - 634 174 обыкновенных акций АО, находившихся в федеральной собственности.

Позднее АО "Региональный фонд" (на 100% принадлежит Башкирии) получило в доверительное управление 11,7% уставного капитала БСК. Соответствующий договор на распоряжение 194 151 обыкновенной акцией предприятия, находящихся в федеральной госсобственности, заключен 3 сентября.

"Башкирская содовая компания" - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.