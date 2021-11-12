Верховный суд отказался пересматривать дело о деприватизации БСК

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Судья Верховного суда (ВС) РФ Наталья Чучунова отказала АО "Башкирская химия" ("Башхим") в рассмотрении кассационной жалобы на решения судов предыдущих инстанций, истребовавших по иску Генпрокуратуры РФ акции АО "Башкирская содовая компания" (БСК) в пользу государства.

"Доводы кассационной жалобы, которые были предметом рассмотрения судебных инстанций и получили надлежащую правовую оценку, не свидетельствуют о допущенных нарушениях норм материального и процессуального права, которые бы служили достаточным основанием (...) к отмене обжалуемых судебных актов", - говорится в определении, размещенном в картотеке арбитражных дел.

Суд отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения на заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, также отмечается в определении.

Как сообщалось, 4 декабря 2020 года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в пользу Российской Федерации пакетов акций, которыми владели ответчики по делу: АО "Башкирская химия" (947 240 штук), АО "Региональный фонд" (634 174) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (4 254). Позднее это решение поддержала апелляционная инстанция, а в июле текущего года Арбитражный суд Уральского округа в кассационном порядке признал эти решения судов правомерными.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии 2 сентября 2021 года получило в прямое собственное распоряжение 38,3% уставного капитала БСК. Основанием для передачи в собственность республики находившихся в федеральной собственности 634 174 обыкновенных акций АО стало распоряжение правительства РФ от 27 августа 2021 года.

Позднее АО "Региональный фонд" (на 100% принадлежит Башкирии) получило в доверительное управление 11,7% уставного капитала БСК. Соответствующий договор на распоряжение 194 151 обыкновенной акцией предприятия, находящихся в федеральной госсобственности, заключен 3 сентября.

"Башкирская содовая компания" является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.