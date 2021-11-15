Комиссия петербургского Закса поддержала проект Беглова о защите парка Малиновка

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия петербургского парламента по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам спустя два года после внесения рекомендовала поддержать законопроект губернатора Александра Беглова о защите от застройки парка Малиновка, где собирались возвести православный храм, против чего выступали жители. Об этом сообщает пресс-служба Закса в понедельник.

"Решено рекомендовать Собранию принять за основу внесенный губернатором законопроект "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования". Документ предусматривает увеличение территории парка Малиновка с 14,4 до 16,3 га", - говорится в сообщении.

В марте 2021 года прошлый созыв Закса отклонил поправки оппозиции к закону о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), которые так же бы защитили Малиновку от застройки. После заседания прежний спикер Закса Вячеслав Макаров настаивал, в том числе обращаясь к правительству города, что храм в Малиновке будет построен, независимо от того, пройдут "месяцы или годы". В новый созыв Макаров не попал, избравшись депутатом Государственной думы.

В августе 2019 года сообщалось, что на тот момент врио губернатора Петербурга Беглов после общения с жителями Красногвардейского района, где располагается парк, пообещал защитить его от застройки храмом. Православному приходу был подобран другой участок. В том же месяце губернатор внес в парламент законопроект для включения участка парка в перечень ЗНОП, но до рассмотрения документ не дошел.

Храм vs парк

Ситуация вокруг строительства храмового комплекса в парке Малиновка развивается в течение нескольких лет. В 2015 году парламент Петербурга поддержал поправку депутата Виталия Милонова к Генплану, которая касалась строительства храмового комплекса в Малиновке. В 2017 году парламент перевел часть парка в зону деловой застройки. Спикер Макаров тогда подчеркнул, что речь идет о возведении храма.

Предыдущий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выступил против застройки и предложил депутатам включить часть Малиновки в ЗНОП.

В декабре 2018 года тогда еще вице-губернатор Игорь Албин вновь подчеркнул, что власти города не планируют строительство в парке Малиновка. Однако поправка депутата Бориса Вишневского о переводе участка в центре парка в ЗНОП не была поддержана парламентом. Спикер палаты вновь заявил, что в парке будет возведен храм.

Парк Малиновка расположен в Красногвардейском районе в 49-м квартале Ржевка-Пороховые. Центральными объектами в парке являются пруды, там расположена церковь Покрова Пресвятой Богородицы с часовней.