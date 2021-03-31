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Петербургский парламент вопреки словам Беглова решил строить в парке храм

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров настаивает на строительстве храма в парке Малиновка, несмотря на обещание губернатора Александра Беглова защитить участок от застройки.

В среду, 31 марта, парламент рассматривал поправки в закон "О зеленых насаждениях общего пользования". Большинством голосов депутаты отклонили поправки оппозиции о включении в перечень ЗНОП участка в парке Малиновка.

В 2019 году аналогичный законопроект для защиты парка от застройки в парламент вносил Беглов. Законопроект градоначальника до рассмотрения не дошел.

Представитель губернатора в городском парламенте Юрий Шестериков напомнил о законопроекте Беглова, но добавил, что считает возможным оставить вопрос защиты парка от застройки на усмотрение депутатов.

Макаров со своей стороны заявил, что храм в Малиновке будет построен. "Вам говорю, и всем членам правительства, которые предлагают там исключить территорию из-под православного храма: там будет православный храм", - сказал Макаров, обращаясь к Шестерикову.

Спикер парламента подчеркнул, что не имеет значения, сколько для этого понадобится времени - месяцы или годы.

В августе 2019 года сообщалось, что на тот момент врио губернатора Петербурга Александр Беглов после общения с жителями Красногвардейского района, где располагается парк, пообещал защитить его от застройки. Православному приходу был подобран другой участок. В том же месяце губернатор внес в парламент законопроект для включения участка парка в перечень ЗНОП, что исключило бы его застройку.

Храм против парка

Ситуация вокруг строительства храмового комплекса в парке Малиновка развивается в течение нескольких лет. В 2015 году парламент Петербурга поддержал поправку депутата Виталия Милонова к Генплану, которая касалась строительства храмового комплекса в Малиновке. В 2017 году парламент перевел часть парка в зону деловой застройки. Спикер Вячеслав Макаров тогда подчеркнул, что речь идёт о возведении храма.

Предыдущий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выступил против застройки и предложил депутатам включить часть Малиновки в ЗНОП.

В декабре 2018 года вице-губернатор Игорь Албин вновь подчеркнул, что власти города не планируют строительство в парке Малиновка. Однако поправка депутата Бориса Вишневского о переводе участка в центре парка в ЗНОП не была поддержана парламентом. Спикер палаты вновь заявил, что в парке будет возведен храм.

Парк Малиновка расположен в Красногвардейском районе в 49-м квартале Ржевка-Пороховые. Центральными объектами в парке являются пруды, там расположена церковь Покрова Пресвятой Богородицы с часовней.

Петербург Александр Беглов Вячеслав Макаров

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