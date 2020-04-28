Аргентина до 1 сентября прервала внутреннее и международное авиасообщение

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Власти Аргентины в рамках сдерживания коронавируса решили не возобновлять внутреннее и международное авиасообщение до 1 сентября, сообщает в понедельник BBC News.

Это решение вызвало критику в секторе, представители которого заявили, что тысячи людей могут лишиться работы.

Аргентина в марте в сложных эпидемиологических условиях закрыла границы для иностранцев, а также ввела строгие карантинные меры.

Согласно статистическим данным университета Джонса Хопкинса, в Аргентине диагностировано 4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 192 пациента умерли.