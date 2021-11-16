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Под Азовским морем обнаружены источники пресной воды

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Под Азовским морем обнаружена пласты с пресной водой, которая может быть использована для водоснабжения Крыма, сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин во вторник.

"Под Азовским морем найдены пласты с пресной водой. Окончательные результаты проб из них будут готовы в следующем году, но, по предварительным оценкам, ее можно будет использовать для водоснабжения Крыма", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что для организации водоснабжения необходимо оценить объёмы запасла воды. "Решение будут принято в следующем году", - отметил вице-премьер.

В РоссииВласти Крыма изучат возможность использования воды из-под Азовского моряЧитать подробнее

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что воду из-под Азовского моря, состав которой сейчас изучают специалисты, теоретически можно пустить по перекрытому Украиной Северо-Крымскому каналу и использовать для мелиорации.

"Если ее можно использовать для мелиорации, то это будет замечательно. Мы в Северо-Крымский канал обратным током могли бы в сторону Джанкоя подать. Там перепад высот такой, что не надо ни насосов, ничего ставить. Сняли бы вопрос", - говорил Аксенов в августе текущего года

Как сообщалось, правительство РФ выделило 370 млн рублей на поиск пресной воды из-под Азовского моря для решения проблемы вододефицита в Крыму. Работы проводит Росгеология. Данные о качестве разведанной воды будут получены в августе, о ее количестве - к октябрю, говорил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Решение о поиске запасов пресных вод под дном Азовского моря было принято на основании рекомендаций геологов и палеоэкологов.

Крым Азовское море

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