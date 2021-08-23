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Власти Крыма изучат возможность использования воды из-под Азовского моря

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Воду из-под Азовского моря, состав которой сейчас изучают специалисты, теоретически можно пустить по перекрытому Украиной Северо-Крымскому каналу и использовать для мелиорации, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

"Определяют качество этой воды, наличие твердых частиц и вообще химии, чтобы определить, куда ее можно использовать. Если ее можно использовать для мелиорации, то это будет замечательно. Мы в Северо-Крымский канал обратным током могли бы в сторону Джанкоя подать. Там перепад высот такой, что не надо ни насосов, ничего ставить. Сняли бы вопрос", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

В РоссииПробную партию воды Крыма добыли из-под Азовского моряЧитать подробнее

Правительство РФ распорядилось выделить 370 млн рублей на поиск пресной воды из-под моря для решения проблемы вододефицита в Крыму. Работы проводит Росгеология. Пробная партия добыта с глубины 100 м, предстоит пробурить еще несколько скважин, эта работа продлится до конца сентября.

Решение о поиске запасов пресных вод под дном Азовского моря было принято на основании рекомендаций геологов и палеоэкологов. Миллионы лет назад на месте Азовского моря проходили русла больших рек - палео-Дона и палео-Кубани, под дном которых, по мнению ученых, находились подземные русла, которые и сегодня могут содержать запасы пресных вод.

Крым Сергей Аксенов

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