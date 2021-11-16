QR-коды в бумажном виде стали доступны во всех регионах Урала

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Жители всех регионов Уральского федерального округа (УрФО) имеют возможность распечатать QR-коды, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО во вторник.

"На сегодня возможность распечатать QR-код на бумаге есть в МФЦ во всех субъектах УрФО. Кроме того, в Тюменской и Курганской областях, а также Югре ведется подготовка к печати документов на бумажном носителе в учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.

Также в ряде регионов к распечатке QR-кодов подключают социальные службы - эту работу проводят Тюменская, Свердловская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

В МФЦ бумажные сертификаты выдаются по новой форме с указанием QR-кода, персональных данных и информации о прививке, перенесенной болезни или противопоказаниях.

Как сообщалось, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил о том, что людям в возрасте необходимо дать возможность получить QR-код в бумажном варианте. "Гаджеты есть не у всех, поэтому у людей в возрасте должна быть возможность получить QR-код на бумаге", - отмечал полпред.