МФЦ будут выдавать бумажные сертификаты о прививке от COVID-19

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - C 16 ноября в многофункциональных центрах можно получить бумажный сертификаа о вакцинации. Об этом ранее объявил премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующее постановление правительства уже подписано.

Он отметил, что для многих привитых такой вариант сертификата будет удобней. При этом электронный сертификат о вакцинации по-прежнему будет автоматически отображаться на портале госуслуг.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что те, кто не зарегистрирован на "Госуслугах", могут получить выписку из электронного сертификата с QR-кодом в МФЦ, где будут указаны фамилия, имя и отчество гражданина и статус действия документа. При получении вакцины граждане также могут взять справку о вакцинации без QR-кода для предъявления "в какую-либо другую медицинскую организацию".