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На авиарейсы в пределах Хабаровского с декабря введут доступ по QR-кодам

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае с 1 декабря летать в пределах региона можно будет только пассажирам с QR-кодами о вакцинации или перенесенном COVID-19, сообщила пресс-служба правительства региона.

Такое решение принял краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом, "не дожидаясь федеральных распоряжений", говорится в сообщении. На прошлой неделе федеральное правительство внесло в Госдуму законопроект о доступе на междугородние и международные авиа- и железнодорожные рейсы только по QR-кодам с февраля 2022 года. До декабря законопроект будет проходить обсуждение в регионах.

Чиновники также пообещали усилить контроль за соблюдением ковид-ограничений, увеличив в несколько раз количество проверяющих с 18 ноября.

Кроме того, краевому Минздраву поручено проработать запуск поезда "Здоровье" для вакцинации жителей отдаленных поселков.

В оперштабе отметили, что введение QR-кодов уже вызвало образование очередей в прививочные пункты и МФЦ, где начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании с таким кодом. Власти собираются скоро подключить к этой работе учреждения соцзащиты и увеличить количество пунктов вакцинации. В частности новые пункты будут работать по субботам в 30 школах Хабаровска и десяти школах Комсомольска-на-Амуре, а в КДЦ "Вивея" и городской больнице имени М.И. Шевчук в Комсомольске-на-Амуре пункты перейдут на круглосуточную работу.

В регионе вводят обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и вахтовиков. QR-коды в крае введены с 1 ноября, их действие постепенно расширяется. С декабря власти региона планировали ввести QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 17 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Хабаровский край коронавирус Минздрав Комсомольск-на-Амуре Хабаровск

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