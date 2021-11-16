Арестован подросток, издевавшийся над малышом в курганском детдоме
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Курганской области по ходатайству следствия арестовал 16-летнего воспитанника Кипельского детдома по обвинению в избиении ребенка. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СКР по региону.
Подростку предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание).
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что несовершеннолетний арестован на два месяца.
Ранее сообщалось, что 16-летний подросток неоднократно применял физическую силу к двухлетнему мальчику.
Следователи возбудили уголовные дела по пункту "г" части 2 статьи 117 и части 1 статьи 293 УК РФ (истязание, халатность).
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход проверки в детдоме и поручил руководителю следственного управления СКР по Курганской области доложить о ее результатах.
В минувшее воскресенье в соцсетях появилось видео, на котором подростки издеваются над малышами, поступившими в детдом из расформированного курганского дома малютки.