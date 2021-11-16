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Арестован подросток, издевавшийся над малышом в курганском детдоме

Арестован подросток, издевавшийся над малышом в курганском детдоме
Архивное фото
Фото: Mikko Robles/Speed Media/Icon Sportswire

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Курганской области по ходатайству следствия арестовал 16-летнего воспитанника Кипельского детдома по обвинению в избиении ребенка. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Подростку предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание).

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что несовершеннолетний арестован на два месяца.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток неоднократно применял физическую силу к двухлетнему мальчику.

Следователи возбудили уголовные дела по пункту "г" части 2 статьи 117 и части 1 статьи 293 УК РФ (истязание, халатность).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход проверки в детдоме и поручил руководителю следственного управления СКР по Курганской области доложить о ее результатах.

В минувшее воскресенье в соцсетях появилось видео, на котором подростки издеваются над малышами, поступившими в детдом из расформированного курганского дома малютки.

Курганская область

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