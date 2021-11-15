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Воспитанники расформированного курганского дома ребенка стали жертвами истязаний в детдоме

Воспитанники расформированного курганского дома ребенка стали жертвами истязаний в детдоме
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку в связи с издевательствами над детьми в одном из детдомов Курганской области, сообщает пресс-служба СКР.

Инцидент произошел в Кипельском детдоме, куда направили маленьких детей после расформирования курганского дома малютками. Над малышами издевались старшие воспитанники детдома.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что в детдоме проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.117 УК РФ (истязание). Один из подростков помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД, в отношении второго решение принимается. Двое подростков привлечены к административной ответственности по ст.6.1.1 КоАП РФ (побои).

Видео истязаний ранее появилось в интернете. Полицейские установили всех причастных в видеосъемке.

Издание URA.RU приводит слова бывших сотрудниц дома малютки, которые узнали на видео своего 2-летнего воспитанника. Они опасаются, что все малыши, оказавшиеся в детдомах, подвергаются издевательствам со стороны старших детей.

Расположенный в микрорайоне Заозерном Кургана дом ребенка закрhttps://ura.news/articles/1036283232ыли в октябре, перепрофилировав его в ковидный госпиталь. Часть детей, проживавших в доме малютки - инвалиды. Специализированный дом малютки работал с 1919 года,корпус в Заозерном районе города был построен в 1990 году. В нем проживали малыши от 0 до 4 лет.

Сотрудники дома ребенка отмечали, что работникам принимающих детдомов будет также очень непросто, поскольку они работают со старшими детьми и подростками, а не с младенцами.

Курганская область СКР Александр Бастрыкин

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