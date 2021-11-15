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После издевательств подростков над малышами в курганском детдоме завели дела

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Курганской области возбудили уголовные дела по статьям об истязании халатности после издевательств над детьми в одном из детдомов.

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Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону, из-за халатности сотрудников детдома, отвечающих за соблюдение прав детей и за присмотр за маленькими воспитанниками, 16-летний подросток неоднократно применял физическую силу к двухлетнему мальчику.

Ранее в интернете появилось видео издевательств старших воспитанников Кипельского детдома над младшими.

Полицейские установили всех причастных в видеосъемке. Двое подростков привлечены к административной ответственности по ст.6.1.1 КоАП РФ (побои).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход проверки в детдом.

Расположенный в микрорайоне Заозерном Кургана дом ребенка закрыли в октябре, перепрофилировав его в ковидный госпиталь. Часть детей, проживавших в доме малютки - инвалиды. Специализированный дом малютки работал с 1919 года,корпус в Заозерном районе города был построен в 1990 году. В нем проживали малыши от 0 до 4 лет.

Издание URA.RU приводит слова бывших сотрудниц дома малютки, которые узнали на видео своего 2-летнего воспитанника. Они опасаются, что все малыши, оказавшиеся в детдомах, подвергаются издевательствам со стороны старших детей.

Курганская область СКР

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