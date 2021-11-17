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Путин в среду проведет совещание по развитию генетических технологий

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития генетических технологий в России, сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут рассмотрены ход реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года, вопросы, связанные с кадровой и материально-технической базой проведения исследований, а также меры вовлечения организаций реального сектора экономики в развитие генетических технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленной микробиологии", - говорится в сообщении.

В совещании примут участие члены правительства, руководители научных и образовательных организаций, крупных производственных объединений, сказали в пресс-службе.

Владимир Путин

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