Путин в среду проведет совещание по развитию генетических технологий

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития генетических технологий в России, сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут рассмотрены ход реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года, вопросы, связанные с кадровой и материально-технической базой проведения исследований, а также меры вовлечения организаций реального сектора экономики в развитие генетических технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленной микробиологии", - говорится в сообщении.

В совещании примут участие члены правительства, руководители научных и образовательных организаций, крупных производственных объединений, сказали в пресс-службе.