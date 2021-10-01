Базу генетической информации создадут в России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России в рамках реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий создадут базу генетической информации, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Отрабатывается вопрос по созданию национальной базы генетической информации, где будет сосредоточена вся информация, научные исследования по тем направлениям, которые сейчас являются актуальными и приоритетными для страны", - сказала Голикова на пресс-конференции в пятницу.

Голикова уточнила, что вопрос создания центра отрабатывается совместно с национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", который является головной организацией федеральной программы.

По словам вице-премьера, основными направлениями программы развития генетических определены: биобезопасность, технологии для медицины, сельского хозяйства и промышленной микробиологии.

Голикова также сообщила, что в текущем году в рамках программы и в соответствии с законом о биобезопасности была проведена "полная инвентаризация биоресурсных коллекций". "Их сейчас насчитывается более 100, это и обычные коллекции, и с высоким уровнем патогенной опасности", - уточнила она.

Вице-премьер добавила, что на программу развития генетических технологий, которая началась в 2019 и продлится до 2027 года, в целом будет направлено 127 млрд рублей, из которых 111,5 млрд - это средства федерального бюджета.

В реализации программы участвуют более 100 организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования, Минздраву, Минсельхозу, Федеральному медико-биологическому агентству, Роспотребнадзору, также в ней участвуют МГУ и Санкт-Петербургский госуниверситет.