Председатель КС РФ призвал модернизировать право из-за вызовов техногенной цивилизации

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Органы конституционного контроля в ближайшее время все чаще будут решать проблемы права в сфере новых общественных отношений, включая этику биотехнологий и информатизации. Такое мнение высказал председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин в статье "Под знаком Основного Закона", опубликованной в "Российской газете".

По его мнению, мир переходит в эпоху постчеловеческих технологий или стоит на грани новой техногенной цивилизации, но право пока с этим не справляется. На его взгляд, государство и общество вынуждены адаптироваться к новой реальности, что потребует существенной корректировки и трансформации системы правового регулирования.

Зорькин выделил две тенденции, которые в ближайшем будущем особо повлияют на сферу прав человека: развитие биотехнологий и роботизация, автоматизация, информатизация производства. "...Нам нужно существенно модернизированное право, которое включило бы в себя новые права нынешнего и будущих поколений", - пишет председатель КС.

Среди новейшего поколения прав человека он перечислил экологические, репродуктивные и информационные.

"Ситуация, когда право на частную жизнь становится в определенной мере иллюзорным, уже не является чем-то из области научной фантастики. Это реальность нашей повседневной жизни, проходящей в окружении социальных медиа, камер наблюдения, электронных платежей и т. д. (...) В ближайшем будущем количество жалоб в связи с предполагаемым вмешательством в частную жизнь, вероятно, будет увеличиваться. Конституционному суду понадобится вырабатывать подходы к новым коллизиям прав, которые прежде не находились в поле его внимания", - убежден Зорькин.

От конституционного правосудия, на его взгляд, ждут и согласования юридического и этического в сфере биотехнологий, например, содержание и пределы ограничений репродуктивных прав, статус генетического и суррогатного родителя.

Председатель КС полагает, что Россия должна участвовать в дискуссиях по этим темам и в решении этих проблем, для чего "надо "подтянуть" свою науку", иначе страна будет отставать в развитии.

"Чтобы не скатиться на обочину цивилизации, надо интенсивно поднимать науку и развивать технологии. У России в этом большие возможности, в частности, в области медицины, как показала борьба с пандемией. Надо по соответствующим направлениям догнать передовые страны и потом вместе с ними решать общечеловеческие проблемы, связанные с новыми вызовами высоких технологий", - пишет Зорькин.

Он добавил, что цели конституционного правосудия кардинально расширились, а вызовы конституционно-охраняемым ценностям обращены уже не к отдельным странам, а к человечеству в целом, поскольку затрагивают саму возможность его выживания.