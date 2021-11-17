В Татарстане начнут выдавать медотводы с QR-кодами

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Документы о медицинском отводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции с QR-кодами начнут выдавать в Татарстане с 22 ноября, сообщает региональный Минздрав.

Планируется, что этот документ будет выдаваться как на бумаге, так и в электронном варианте. По приказу Минздрава России QR-код с медотводом будет доступен на портале Госуслуг, но действовать приказ начнет лишь с февраля. В Татарстане же эта система начнет работать с 22 ноября. То есть пока в медорганизациях республики будут выдавать лишь бумажные документы о медотводе.

"Медицинский отвод будет выдаваться строго на основании инструкции по применению вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. В инструкции говорится о том, что противопоказанием к вакцинации является обострение инфекционных и неинфекцонных заболеваний", - подчеркивается в сообщении.

Выдавать документ будут лишь при лабораторных и инструментальных исследованиях, а не только со слов пациента. Жители, у которых уже есть на руках справка от врача о том, что им нельзя прививаться, должны будут переоформить документ, чтобы там был QR-код.

Планируется, что новые образцы будут выдавать в поликлиниках, однако пока обращаться к участковому врачу не следует - система еще отрабатывается.