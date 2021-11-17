Кремль заявил, что Москва не вмешивается в процесс сертификации "Северного потока 2"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Оператор "Северного потока 2" оперативно реагирует на требования регулятора ФРГ по сертификации проекта, российское государство в этот процесс не вмешивается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сертификация "Северного потока 2" - это достаточно сложный процесс, и это было понятно с самого начала", - сказал журналистам Песков в среду.

По его словам, "компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора, вчера мы видели достаточно оперативную реакцию компании "Северный поток 2", будет создаваться новая, чтобы требования (регулятора ФРГ - ИФ) выполнить".

"Что касается энергетического кризиса, то все-таки это два процесса, хотя и в одной области (лежащие), но не взаимозависимые", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"С самого начала было понятно, что нужно набраться терпения. Мы, как российская сторона, убеждены, что сам по себе проект важен для Европы, он и для нас важен, и для европейских потребителей, но дальше - это уже решение регулятора. Мы не можем в это вмешиваться", - указал Песков.

На вопрос, есть ли в Кремле надежда, что "Северный поток 2" будет запущен в начале следующего года, Песков сказал: "Этот вопрос нужно адресовать не нам, а тем, кто принимает окончательное решение по его сертификации".

Пресс-секретарь главы государства также заявил, что в Кремле не видят политической подоплеки в решении германского регулятора приостановить сертификацию "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании Nord Stream 2 AG.

"Абсолютно нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, "в данном случае существуют протоколы, существуют определенные нормы европейского законодательства на этот счет, и компания (оператор) готова выполнить все требования действующего законодательства, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект".

У представителя Кремля поинтересовались, может ли РФ для стабилизации европейского газового рынка нарастить экспорт газа в Европу по другим маршрутам, учитывая тот факт, что по "Северному потоку 2" топливо в этом году поставляться уже не будет.

"Это зависит от дополнительных заявок, от возможностей "Газпрома" выполнить эти заявки. Это - вопрос прямых контактов получателей газа и поставщика газа. Это - чисто коммерческие вопросы", - ответил Песков.

При этом он заявил, что "Газпром" максимально выполняет существующие контракты.

Федеральное сетевое агентство Германии в минувший вторник сообщило, что временно приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.