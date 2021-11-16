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Минэкономики ФРГ не станет давать новый отзыв на СП 2 из-за приостановки сертификации

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономики ФРГ не придется готовить новый отзыв на "Северный поток 2" из-за приостановки сертификации газопровода, достаточно прежнего документа, сообщила во вторник "Интерфаксу" представитель пресс-службы министерства Сюзанне Унград.

По оценке Минэкономики, приостановка сертификации связана с "регуляторными вопросами".

"Независимо от возможных дальнейших проверок, такой организационный вопрос... являющийся частью упорядоченного процесса сертификации федеральным сетевым агентством, не отразится на оценке министерства, касающейся обеспечения безопасности снабжения", - сказала Унград.

Ранее во вторник Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) сообщило о временной приостановке процедуры сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Агентство пришло к выводу, "что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 в качестве независимого оператора передачи можно только", если эта компания была организована "в юридической форме в соответствии с законодательством Германии".

Регулятор сообщил, что Nord Stream 2 AG "решила не преобразовывать свою существующую юридическую форму, а вместо этого основать дочернюю компанию в Германии исключительно для управления немецкой частью трубопровода". Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора передачи.

Немецкий дипломатический источник заявил "Интерфаксу", что приостановка процесса сертификации "Северного потока 2" может продлиться 4-6 недель, она не приведет к увеличению сроков его завершения.

Северный поток 2 Германия

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