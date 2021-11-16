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В бундестаге ждут дальнейшего роста цен на газ из-за ситуации с "Северным потоком 2"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст (Левая партия) считает, что приостановка сертификации "Северного потока 2" еще больше повысит цены на газ, сообщила во вторник пресс-служба парламентской фракции.

Он заявил, что энергетический сектор - это центральная сфера инфраструктуры ФРГ. "Здесь энергообеспечению не должны мешать идеологические барьеры и политические мотивы", - подчеркнул Эрнст.

Ранее во вторник стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Клаус Эрнст Германия Северный поток 2

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