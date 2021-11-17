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Суд на Урале прекратил дело экс-главы "ВСМПО-Ависмы" Воеводина

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Верхней Салде (Свердловская область) в среду прекратил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, возбужденное в отношении бывшего главы ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, и назначил ему штраф, сообщил "Интерфаксу" его адвокат.

"80 тыс. - штраф и 300 тыс. - судебные издержки", - сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат обвиняемого сообщил, что следствие подало ходатайство о прекращении его дела.

По данным областного суда, Воеводин обвинялся в том, что, будучи гендиректором ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", в период с 18 мая 2017 года по 31 января 2019 года использовал свои полномочия вопреки интересам корпорации. Согласно материалам дела, Воеводин обеспечил продажу стружки титанового качества Feti, принадлежащей корпорации, по цене заведомо ниже рыночной, заключив договоры с четырьмя ООО, из-за чего ПАО был причинен ущерб в размере 53,7 млн рублей.

Воеводин, возглавлявший компанию с 2009 года, досрочно покинул пост в начале мая 2020 года.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", госкорпорации "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция.

ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин

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