Облсуд счел законным прекращение дела экс-главы "ВСМПО-Ависмы" Воеводина

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд в пятницу оставил в силе решение первой инстанции о прекращении дела о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего главы ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Постановление о прекращении дела оставить без изменения, представление без удовлетворения", - сказал судья.

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" получила от бывшего главы Михаила Воеводина по мировому соглашению около 1,7 млрд рублей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Плательщиком Воеводиным, получателю ВСМПО-Ависма" произведена оплата 1 млрд 696 млн 500 тыс. рублей", - сообщил судья.

Дело в отношении Воеводина о злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ) было прекращено по ходатайству следствия Верхнесалдинским районным судом 17 ноября 2021 года на основании ст. 25.1 УПК РФ, которая позволяет это сделать в отношении лица, возместившего ущерб или иным образом загладившего причиненный вред. Такому лицу назначается мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Экс-глава "ВСМПО-Ависмы" в ответ на вопрос прокурора о раскаянии в суде первой инстанции ответил утвердительно. Представитель компании в свою очередь заявил в суде, что у нее не осталось претензий к бывшему гендиректору. На запрос "Интерфакса" относительно возмещения ущерба Воеводиными "ВСМПО-Ависма" пока не ответила.

Кроме судебного штрафа, Воеводин, по решению райсуда, должен выплатить 300 тыс. рублей компенсации судебных издержек.

По данным пресс-службы облсуда, Воеводин обвинялся в том, что, являясь гендиректором ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", "в период с 18 мая 2017 года по 31 января 2019 года использовал свои полномочия вопреки интересам корпорации". Согласно материалам дела, он обеспечил отчуждение титановой стружки, принадлежащей корпорации, по цене заведомо ниже рыночной, заключив договоры с ООО "Проминдустрия", ООО "Интермикс", ООО "Интермикс Мет", ООО "Торгово-промышленный вектор", что "повлекло причинение существенного имущественного ущерба ПАО в сумме 53,706 млн рублей".

Прокуратура обжаловала решение районного суда и потребовала отказать в прекращении данного дела. По мнению ведомства, выводы суда о возмещении ущерба не соответствуют материалам дела, а сумма назначенного штрафа - причиненному ущербу, сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

Воеводин, возглавлявший "ВСМПО-Ависма" с 2009 года, досрочно покинул пост в начале мая 2020 года.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer.