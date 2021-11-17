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Адвокат сообщил, что дело экс-главы "ВСМПО-Ависмы" может быть прекращено

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Следствие подало ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении бывшего главы ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, сообщил "Интерфаксу" адвокат обвиняемого.

Ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа рассматривается судом в среду.

Адвокат уточнил, что размер штрафа пока не определен. "Решение еще не принято", - сказал он.

Суд в Верхней Салде (Свердловская область) в среду приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Воеводина. Заседание проходит по делу о злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ).

Ранее сообщалось, что дело в отношении Воеводина поступило в суд 19 мая. 11 июня по итогам предварительного слушания инстанция вернула его прокурору по причине того, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями.

Представитель потерпевшей стороны (ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма"), а также Верхнесалдинская городская прокуратура обжаловали данное решение, но Свердловский областной суд в августе оставил его без изменения.

"Органами предварительного следствия Воеводин обвиняется в том, что, являясь гендиректором ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", (. . .) в период с 18 мая 2017 года по 31 января 2019 года использовал свои полномочия вопреки интересам корпорации", - сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда в августе.

Согласно материалам дела, Воеводин обеспечил отчуждение стружки титанового качества Feti, принадлежащей корпорации, по цене заведомо ниже рыночной, заключив договоры с ООО "Проминдустрия", ООО "Интермикс", ООО "Интермикс Мет", ООО "Торгово-промышленный вектор", что "повлекло причинение существенного имущественного ущерба ПАО в сумме 53,706 млн рублей".

8 ноября дело вновь поступило в суд в Верхней Салде.

Воеводин, возглавлявший компанию с 2009 года, досрочно покинул пост в начале мая 2020 года.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", госкорпорации "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция.

ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин

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