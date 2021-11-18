Эксперт счел возможным применение разных препаратов при вакцинации и ревакцинации

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Использование при ревакцинации от COVID-19 не того препарата, который применялся во время первичной прививки, является возможным, сообщил директор федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

"Мы считаем, что в принципе для формирования иммунитета (...) вполне возможна комбинация вакцин на разных платформах", - сказал Ишмухаметов в четверг в ходе онлайн-собрания научного совета Российской академии наук (РАН) на тему "Вакцины и новые методы лечения COVID-19: проблемы и перспективы".

Глава центра отметил, что научные данные, которые свидетельствуют об этом, на сегодня не собраны, поскольку повторно ревакцинировать население начали всего около полугода назад. Пока с опорой на них можно говорить о том, что при таком подходе нет осложнений для здоровья.

"Вопрос качества иммунологической защиты посмотрим в ближайшее время", - отметил Ишмухаметов, вместе с тем добавив, что собранные в мире данные свидетельствуют об успешности практики применения различных вакцин в ходе вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

Ишмухаметов также добавил, что возможным признано сочетание инактивированной и рнк-вакцин.