Сочетание разных типов вакцин от COVID-19 дает больше антител, выяснили в ЕС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) совместно с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) объявили, ссылаясь на исследования, что использование разных типов вакцин от COVID-19 приводит к выработке большего числа антител, чем при использовании одной вакцины.

"Данные исследований гетерологичной вакцинации (вакцинация разными вакцинами - ИФ) показывают, что комбинация вирусной векторной вакцины и вакцины на основе мРНК приводит к выработке антител против COVID-19 на высоком уровне", - говорится в совместном заявлении регуляторов.

При этом использование вирусной векторной вакцины в качестве второй дозы или использование двух различных вакцин на основе мРНК изучено не так хорошо.

Исследования гетерологичной вакцинации продолжатся, чтобы установить, насколько она безопасна в долгосрочной перспективе и как долго будет сохраняться иммунитет после нее.

В EMA и ECDC надеются, что выводы экспертов помогут обеспечить вакцинацию максимального количества граждан ЕС настолько быстро, насколько это возможно. Гетерологичная вакцинация может предоставить больше гибкости в вопросе выбора вакцин.

Отмечается, что использовать различные вакцины можно как во время основной вакцинации, так и для ревакцинации.