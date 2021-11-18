Глава свердловского отделения "Союза десантников" арестован по делу о взятке

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга в четверг отправил под арест председателя регионального отделения "Союза десантников России", члена Общественной палаты Свердловской области Евгения Тетерина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток – по 30 декабря включительно", - сказал собеседник агентства.

По его данным, Тетерин обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

В свою очередь в пресс-службе регионального следственного управления СКР агентству уточнили, что всего по данному делу проходят трое жителей Екатеринбурга. По ходатайству следствия суд арестовал всех троих.

"Они в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении двух преступлений коррупционного характера. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных мероприятий", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Тетерин был задержан в рамках расследования уголовного дела по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), находящегося в производстве регионального СКР. Следствие ходатайствовало перед судом о его аресте.