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Глава свердловского отделения "Союза десантников" стал фигурантом уголовного дела

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Председатель регионального отделения "Союза десантников России", член Общественной палаты Свердловской области Евгений Тетерин задержан в рамках расследования уголовного дела.

"Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР в ответ на запрос о том, действительно ли председатель региональной организации "Союз десантников России" Тетерин задержан по подозрению в посредничестве во взяточничестве.

В Ленинском районном суде Екатеринбурга агентству сообщили, что следствие ходатайствует об избрании Тетерину меры пресечения в виде ареста. Материалы будут рассмотрены днем в четверг.

"Статья 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - уточнили в суде.

Свердловская область Союз десантников России Евгений Тетерин

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