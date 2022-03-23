Главе свердловского "Союза десантников" предъявлено новое обвинение

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Свердловской области предъявил обвинение председателю регионального отделения "Союза десантников России" Евгению Тетерину по новому эпизоду посредничества во взяточничестве, сообщил его адвокат Дмитрий Бушухин в среду.

"21 марта предъявили обвинение, второй эпизод - на 3 млн рублей", - сказал Бушухин "Интерфаксу".

Согласно постановлению следствия, которое имеется в распоряжении агентства, 3 млн рублей предназначались в качестве взятки неустановленным сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного преследования двух знакомых Тетерина.

"На этот период (лето 2021 года - ИФ), когда эти деньги принесли ему (Тетерину - ИФ) в офис, у него железное алиби - он находился вообще в Краснодарском крае. Секретарь взяла деньги и на следующий день отдала из них 1 млн рублей его знакомому взаймы, а остальными деньгами, когда он приехал, он оплатил издательство своих книг. Все подтверждающие это документы мы передали следствию, что передаваемые якобы для взятки деньги ушли по другим адресам", - добавил адвокат.

Он также уточнил, что данная сумма, которая фигурирует в материалах дела, - часть возвращенного долга в 35 млн рублей.

Официальным комментарием следственных органов по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

Дело Тетерина

Ранее сообщалось, что Тетерин был задержан 16 ноября 2021 года, впоследствии ему было предъявлено обвинение в посредничестве при даче взятки в размере 4,5 млн рублей (ч.4 ст. 291.1 УК РФ) в конце 2020 года. Само дело было возбуждено 1 ноября прошлого года.

18 ноября 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его по ходатайству следствия до 30 декабря, а затем продлил содержание под стражей до 30 марта 2022 года. Защита обжаловала данное решение в Свердловском облсуде, но тот оставил Тетерина под арестом. Однако адвокат подал кассацию.

Следствие подробности дела не разглашает. Тетерину грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

По данным адвоката Тетерина Бушухина, помимо его подзащитного, фигурантами по делу являются еще три человека, в том числе владельцы компании "Шабровский карьер". Один из них обвиняется в даче взятки, второй - в посредничестве. Оба заключили досудебное соглашение со следствием, и им была изменена мера пресечения - с заключения под стражу на домашний арест.

"По версии следствия, на их предприятии, "Шабровский карьер", была проведена налоговая проверка, были выявлены налоговые нарушения. За то, чтобы эта налоговая проверка прошла без проблем, они якобы заплатили денежные средства", - заявлял Бушухин.

По его словам, Тетерину, согласно материалам дела, якобы был передан 1 млн рублей, а еще 3,5 млн рублей он отдал из своих денег. Кто получил данные деньги - следствие не установило.

"Мой подзащитный не отрицает, что получал деньги от них. Они ему должны были деньги, и посредством разговоров он свои деньги с них частично получил", - пояснял адвокат, уточнив, что его подзащитный далее эти деньги никуда не передавал.

Позднее источник сообщал "Интерфаксу", что в деле Тетерина появился новый эпизод по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По его данным, Тетерин якобы помог двум мужчинам, обратившимся к нему с просьбой помочь в прекращении уголовного преследования.