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Путин заявил, что высланных НАТО дипломатов "взяли на голом месте"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российских дипломатов выслали из постпредства при НАТО без объяснения причин, в НАТО потом обиделись за закрытие миссии альянса в России, но все же подают сигналы о намерении сотрудничать с Москвой, заявил на расширенной коллегии МИД президент Владимир Путин.

"Взяли на голом месте, без объяснения причин выслали дипломатов. А потом обижаются, что мы закрыли миссию (НАТО) в России. Чего обижаться? Это была их инициатива, они сделали это своими руками. Потом ищут виноватых. Не хотят с нами сотрудничать, не надо. Не очень-то и хотелось, - сказал он. - Но думаю, что захотят, уже сигналы подают, что хотят сотрудничать".

"Но зачем высылали дипломатов? На голом месте, без объяснения причин, просто так. Для них это спорт, что ли какой-то?", - задался вопросом президент.

При этом Путин предупредил, что Россия будет адекватно реагировать на приближение военной активности НАТО к своим границам.

Ситуацию в отношениях с НАТО он назвал "удручающей" и отметил, что альянс "проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам" и "инициативно сломал" все механизмы диалога".

"В Брюсселе должны понимать, что снижение военно-политической напряженности отвечает не только российским интересам, но и интересам всей Европы, всего мира", - добавил он.

Владимир Путин НАТО Брюссель

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