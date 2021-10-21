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МИД РФ счел бессмысленными заявления генсека НАТО о готовности к диалогу с Москвой

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности к диалогу с Москвой не подкреплены на практике и бессмысленны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы слышали очередное высказывание господина Столтенберга о якобы готовности обсуждать с Россией вопросы безопасности. За этими заявлениями ничего не стоит в практическом плане, в принципе, мне кажется, и смысла в них нет", - сказала Захарова в четверг на брифинге.

По ее словам, НАТО высылает российских дипломатов и параллельно говорит о желании разговаривать с Москвой при том, что российские дипломаты "и были аккредитованы при НАТО, чтобы вести такой диалог".

"Все, что мы слышим не только от НАТО как блока и непосредственно от секретаря этой структуры, всерьез воспринимать не получается", - заявила официальный представитель МИД РФ.

По оценке Захаровой, НАТО и лично Столтенберг "загнали наши отношения в такое состояние, в котором они не находились даже в самые суровые времена холодной войны, своим нежеланием совместно искать пути деэскалации фактически похоронили Совет Россия-НАТО". "В таких условиях работать с альянсом по вызовам и угрозам региональной безопасности и невозможно, и не имеет смысла. Альянс сам отказался от любого практического сотрудничества с Россией и от контактов по военной линии", - сказала представитель МИД РФ.

Накануне Столтенберг заявил, что НАТО остается открытым к диалогу с Москвой, в том числе и через Совет Россия-НАТО, несмотря на решение Москвы закрыть миссию при альянсе.

Йенс Столтенберг НАТО МИД РФ Мария Захарова

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