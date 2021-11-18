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Министра культуры Крыма привезут в Москву в рамках дела о взятке

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Меру пресечения для министра культуры Крыма Арины (Веры) Новосельской, которую обвиняют в получении крупной взятки, изберет суд в Москве, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

В РоссииМинистра культуры Крыма обвинили в получении взятки в 25 млн рублейМинистра культуры Крыма обвинили в получении взятки в 25 млн рублейЧитать подробнее

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, Новосельская стала фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным СКР, в 2018 году она получила 25 млн рублей от ООО "Меандр" за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства (театра кукол).

Новое пятиэтажное здание театра кукол строится в центре Симферополя с 2018 года на месте старого одноэтажного. Работы начинала петербургская компания "Меандр", закончить их планировалось к 2020 году. Однако контракт пришлось расторгнуть из-за срыва сроков. Больше полутора лет недострой простаивает.

Новосельская возглавляет министерство культуры Крыма с февраля 2014 года. До этого работала директором Крымского академического театра кукол.

Новосельская всегда просила журналистов называть ее Ариной. В интервью местным СМИ она поясняла, что изначально ее назвали Вера, в ее документах фигурируют разные имена.

Крым Арина Новосельская

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