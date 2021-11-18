Министра культуры Крыма обвинили в получении взятки в 25 млн рублей

Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская Фото: Стоян Васев/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министр культуры Крыма Арина (Вера) Новосельская стала фигуранткой уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщается в четверг на сайте СК РФ.

"По данным следствия, в 2018 году Новосельская, используя полномочия замещаемой должности, получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении указанным обществом строительно-монтажных работ по объекту "Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По местам жительства и работы Новосельской проведены обыски. Она задержана, ей предъявлено обвинение.

Ранее глава Сергей Аксенов сообщил, что правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении министра культуры республики Новосельской.

Новосельская возглавляет министерство культуры Крыма с февраля 2014 года. До этого она работала директором Крымского академического театра кукол.

Новое пятиэтажное здание театра кукол строится в центре Симферополя с 2018 года на месте старого одноэтажного. Работы начинала петербургская компания "Меандр", закончить их планировалось к 2020 году. Однако контракт пришлось расторгнуть из-за срыва сроков. Больше полутора лет недострой простаивает.