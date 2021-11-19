В Администрации президента предложили наказывать СМИ за упоминание национальности преступника

Замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов на втором всероссийском форуме "Народы России" призвал журналистов обратить внимание на проблему упоминания национальности нарушителей и допустил, что за это упоминание можно было бы привлекать к ответственности.

По его словам, нельзя допустить попытки разжигания межнациональной напряженности и не нужно тиражировать "подобные заявления" - о лицах какой-то национальности - по отношению к тем, кто сознательно нарушил закон.

"Возможно, даже привлекать к ответственности", - отметил Магомедов.

Он напомнил, что эта проблема была раньше, когда была тенденция "все время говорить о лицах какой-то национальности".

"Но мы совместно с правоохранительными органами и самими журналистами, медиасообществом успешно ее искоренили. Не было несколько лет. Но видимо сейчас необходимо снова обратить самое пристальное внимание на это", - сказал чиновник.

Вопрос о допустимости упоминания национальности нарушителей и подозреваемых начали обсуждать после резонансных конфликтов с драками в Москве. В частности, после нападения группы людей на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках, полиции пришлось уточнять, что подозреваемые - граждане России. В дискуссию тогда вступил даже глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал в таких случаях вовремя останавливаться.

"Драка в Ватутинках тому пример, когда заурядный для мегаполиса уличный инцидент без национальной подоплеки начал обрастать националистическими лозунгами и призывами", - написал он в своем телеграм-канале.