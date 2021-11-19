Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Администрации президента предложили наказывать СМИ за упоминание национальности преступника

В Администрации президента предложили наказывать СМИ за упоминание национальности преступника
Замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов на втором всероссийском форуме "Народы России" призвал журналистов обратить внимание на проблему упоминания национальности нарушителей и допустил, что за это упоминание можно было бы привлекать к ответственности.

По его словам, нельзя допустить попытки разжигания межнациональной напряженности и не нужно тиражировать "подобные заявления" - о лицах какой-то национальности - по отношению к тем, кто сознательно нарушил закон.

"Возможно, даже привлекать к ответственности", - отметил Магомедов.

Он напомнил, что эта проблема была раньше, когда была тенденция "все время говорить о лицах какой-то национальности".

"Но мы совместно с правоохранительными органами и самими журналистами, медиасообществом успешно ее искоренили. Не было несколько лет. Но видимо сейчас необходимо снова обратить самое пристальное внимание на это", - сказал чиновник.

Вопрос о допустимости упоминания национальности нарушителей и подозреваемых начали обсуждать после резонансных конфликтов с драками в Москве. В частности, после нападения группы людей на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках, полиции пришлось уточнять, что подозреваемые - граждане России. В дискуссию тогда вступил даже глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал в таких случаях вовремя останавливаться.

"Драка в Ватутинках тому пример, когда заурядный для мегаполиса уличный инцидент без национальной подоплеки начал обрастать националистическими лозунгами и призывами", - написал он в своем телеграм-канале.

Магомедсалам Магомедов Чечня Рамзан Кадыров Москва

Новости по теме

Новости

Путин внес в Думу поправки об увеличении МРОТ

Пандемия коронавируса

В России обновлен антирекорд суточной COVID-смертности

В России обновлен антирекорд суточной COVID-смертности

Косачев счел идею Конгресса США о непризнании Путина президентом вмешательством в дела РФ

С "ВСМПО-Ависмы" взыскали 651 млн рублей за вред почве

С "ВСМПО-Ависмы" взыскали 651 млн рублей за вред почве

Первая партия серверов "Яндекса" выпущена в РФ

Первая партия серверов "Яндекса" выпущена в РФ

Улицу в Грозном назовут в честь погибшего главы МЧС Зиничева

Что случилось этой ночью: пятница, 19 ноября

Суд арестовал приморского депутата от КПРФ, подозреваемого в педофилии

Суд арестовал приморского депутата от КПРФ, подозреваемого в педофилии

Уголовное дело возбуждено после видео с задержанием школьницы в Петербурге

Уголовное дело возбуждено после видео с задержанием школьницы в Петербурге

Власти США не исключили дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Власти США не исключили дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });