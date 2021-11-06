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В МВД уточнили данные о напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Трое из четверых задержанных по подозрению в нападении нападении на мужчину с ребенком на территории микрорайона Новые Ватутинки являются гражданами России, сообщил заместитель начальника УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы полковник Алексей Ломанчук.

Его комментарий публикует ГУ МВД по Москве.

"Четверо подозреваемых задержаны сотрудниками полиции в Москве. Ими оказались трое граждан России 2000, 2002 и 2003 годов рождения и один мужчина 2002 года рождения - уроженец ближнего зарубежья", - сказал Ломанчук.

Как напоминает СКР, вечером 4 ноября в районе Нововатутинского проспекта в Новой Москве группа лиц напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, и начала их избивать. Отмечается, что фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку.

Столичный ГСУ СК России сообщает, что четверым задержанным в ближайшее время планируется предъявить обвинения. Следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов.

Ранее стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью - покушение на убийство. Изначально было возбуждено дело о хулиганстве.

Новая Москва МВД СКР

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